Последнее обновление: 24.08.2018 15:55

Лукашенко встряхнул судейский корпус

Лукашенко провел кадровые перестановки в судейском корпусе, следует из указа №348 "О назначении и освобождении судей".

Александр Паутов освобожден от должности судьи Верховного Суда с последующим уведомлением об этом Совета Республики и назначен судьей и председателем экономического суда города Минска. Вместо него в состав Президиума Верховного Суда включен судья Анатолий Гарновский, сообщает пресс-служба белорусского правителя.

На новый пятилетний срок председателем экономического суда Витебской области назначен Олег Киенко, председателем Гомельского областного суда - Сергей Шевцов, заместителем председателя Минского областного суда - Геннадий Клещенок.

Указом также назначены и освобождены от занимаемых должностей судьи и председатели различных судов в регионах Беларуси.

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