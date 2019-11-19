В Беларуси к 2021 году будет создан банк данных исполнительных производств

Банк данных исполнительных производств будет создан в Беларуси до 1 января 2021 года, следует из указа №418 от 19 ноября 2019 года.

Документ регулирует порядок формирования и ведения банка, порядок предоставления сведений нотариусам и иным заинтересованным гражданам и юридическим лицам.

Кроме того, определены полномочия и ответственность Министерства юстиции, областных и Минского городского исполкомов при формировании и ведении банка данных.

«Создание банка данных исполнительных производств позволит улучшить порядок предоставления информации о наличии задолженности по исполнительным производствам и повысить контроль за ходом исполнения исполнительных документов со стороны взыскателей», - говорится в официальном комментарии.