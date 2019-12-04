Последнее обновление: 04.12.2019 12:34

Суды могут обязать вести аудио- и видеозапись каждого заседания

Депутаты старого состава нижней палаты парламента РБ на своем последнем заседании 4 декабря приняли в первом чтении законопроект «Об изменении кодексов», который касается порядка фиксации судебных заседаний и отдельных процессуальных действий.

Проект закона предусматривает корректировки Хозяйственного процессуального, Гражданского процессуального, Уголовно-процессуального кодексов, а также Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях.

В частности документ предусматривает обязательное фиксирование хода каждого судебного заседания и каждого отдельного процессуального действия вне заседания с помощью аудио- и видеозаписи с одновременным составлением краткого протокола в письменной форме, передает Белапан

Вместе с тем законопроект сохраняет необходимость составления наиболее полных протоколов судебного заседания и отдельных процессуальных действий в письменной форме в случае, если техническая возможность ведения аудио- и видеозаписи отсутствует.

Проект закона закрепляет за участвующими в процессе лицами права на ознакомление с кратким протоколом и определенной частью аудио- и видеозаписи заседания или процессуального действия, а также на получение копии определенной части зафиксированного. Участвующим в деле или отдельном процессуальном действии лицам предлагается предоставить возможность подачи замечаний на записи и на краткий протокол.

Во втором чтении документ будут рассматривать депутаты нового состава нижней палаты парламента РБ.

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