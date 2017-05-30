Суд приостановил рассмотрение иска "Милкавиты" к 205 сотрудникам

Суд по иску ОАО «Милкавита» к 205 своим сотрудникам прекращен до завершения проверки, которая должна выявить конкретных виновных в недостаче молока на крупную сумму денег. Такое решение 30 мая принял суд Советского района Гомеля.

«Дело приостановлено до завершения проведения проверки правоохранительными органами», – сообщил в своем Фейсбуке представитель независимого профсоюза РЭП Леонид Судаленко, который занимается юридической помощью работникам «Милкавиты», сообщает Белсат.

Недостача на «Милкавите» образовалась с ноября 2016 по февраль 2017 года, ее сумма – 141533 рубля (около 70 тысяч евро). Отвечать за это, с точки зрения руководства завода, должны все работники цеха цельномолочной продукции – включая уборщиц и грузчиков.