Лукашенко дождался: «на плечах весь Советский Союз»

Сегодня Лукашенко совместно с главой Совбеза Станиславом Засем и главой администрации Натальей Кочановой обсудил новую кандидатуру на пост госсекретаря Совбеза Беларуси.

"Предстоящие три-четыре года на плечах у нас весь Советский Союз: и экономическая составляющая, и силовая оборона в ОДКБ, и в Союзном государстве Высший госсовет нынешний Президент Беларуси возглавляет. С одной стороны, почетно, с другой - ответственно", - дождался наконец-то белорусский правитель.

Станислав Зась займет пост генерального секретаря ОДКБ с 1 января. Накануне он вместе с лидерами стран - членов организации принял участие в закрытой части саммита ОДКБ.

"Вы увидели всю эту "кухню", вплотную познакомились со всеми президентами, увидели их позиции, что касается нашего оборонительного союза. Напутствовать вас нет смысла, поэтому хотел с вами обсудить вопросы дальнейшего функционирования Госсекретариата", - продолжил Лукашенко.

"Меня сейчас больше интересует тема будущей работы секретариата Совета безопасности Беларуси», - поинтересовался он.