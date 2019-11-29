Лукашенко сменил первого вице-премьера

Лукашенко произвел замену в правительстве, назначив министра экономики Беларуси Дмитрия Крутого на должность первого заместителя премьер-министра.

Занимающий сейчас пост первого вице-премьера Александр Турчин уйдет на должность губернатора Минской области.

"С вами разговор будет лежать в плоскости корректировки состава правительства. Я этого не скрывал: основой этап, конечно, будет после Нового года, когда правительство отчитается о результатах деятельности. И как в былые времена, прежде чем идти на президентские выборы, я всегда формировал правительство и не только - всю вертикаль власти, чтобы люди видели, с кем же, если вдруг изберут, действующий президент будет работать", - сказал Лукашенко.

«Турчина пора выводить на самостоятельную работу, чтобы серьезно на него посмотреть и проверить в деле. Если Турчин уходит фактически с экономической должности в правительстве, то, думаю, министр экономики мог бы занять ее. Заодно мы посоветуемся, кто будет работать министром экономики", - продолжил он.

Лукашенко пояснил, что руководство Минской области меняется не в связи с кадровыми проблемами: нынешний губернатор Анатолий Исаченко покидает должность по состоянию здоровья.

"Я думаю, вы предложите кандидатуру хорошего министра (экономики), который будет патриотом Беларуси, будет достойно вести диалог не только на Востоке, но и на Западе. Дорожные карты пока останутся за ним, будем тут помогать, насколько надо. Опора, поддержка будет нормальной. Нам не надо сейчас менять руководителя нашей группы, тем более немного осталось: буквально несколько дней до окончания этой работы. Потом, если будет нужно и если группы сохранят работу, министр спокойно заместит эту должность", - добавил Лукашенко.

Похоже, рабочее место министра экономики для возвращающегося из Китая (посла РБ) Кирилла Рудого уже создано.