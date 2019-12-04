Лукашенко: Нельзя растопыренными пальцами держать власть

Лукашенко сегодня на совещании с активом Минской области дал оценку и напутствие новому составу парламента.

"Это наша страна, и мы с вами будем определять, как ей быть дальше. Но ни в коем случае нельзя растопыренными пальцами держать власть. Ибо будем пожинать плоды, как у наших соседей", - заявил Лукашенко.

«Граждане в своем подавляющем большинстве поддержали на выборах предложенные властью кандидатуры. И мы избрали, я чувствую, неплохой по составу парламент. Не хуже, чем в былые годы. Может быть, лучше", - считает белорусский праваитель.

По его словам, в ответ «избранные депутаты» должны слышать людей и отвечать на их чаяния и просьбы.

"Я понимаю, что есть некоторые штатные жалобщики, но их ничтожное меньшинство. Многие люди приходят потому, что некому им помочь. И они вправе рассчитывать на власть. Власть от народа, как мы говорим. Поэтому я вас очень прошу: помните, что сегодня мы с большими портфелями, а завтра мы будем обычными людьми. Чтобы не было мучительно больно за эти годы перед народом. И чтобы в нас потом палками не бросали за нынешнее отношение к тем людям, которые нас поставили на эти должности. Всех нас - от президента до сидящих здесь государственных служащих", - сказал Лукашенко.