Канопацкая внесла в парламент проект закона о гарантиях "экс"-президенту

Всё еще депутат нижней палаты белорусского парламента Анна Канопацкая внесла на рассмотрение парламента проект закона "О гарантиях Президенту Республики Беларусь, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи".

«Одним из основных конституционных принципов государственного управления является принцип сменяемости. Это же относится и к выборным должностям. Оставляя за скобками вопрос качества проводимых в Республике Беларусь выборов, полагаю необходимым соблюдать все основополагающие демократические принципы, в том числе в отношении бывших чиновников, депутатов, президентов, обеспечив их на законодательном уровне. Сегодня в белорусском законодательстве в вопросах преемственности и сменяемости власти имеется существенный пробел, который считаю возможным устранить путем принятия Закона "О гарантиях Президенту Республики Беларусь, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи"», - пояснила Канопацкая свое решение.

«И я как субъект права законодательной инициативы подготовила проект данного закона и вношу его на рассмотрение в Палату представителей», - сообщила депутат в телеграме.

Проект закона предусматривает неприкосновенность президента, прекратившего исполнение своих обязанностей.

«…обладает неприкосновенностью, его честь и достоинство охраняются законом», - говорится в документе.

Вместе с тем, закон позволяет привлечь экс-президента к уголовной ответственности в случаях, когда речь идет о тяжких преступлениях.

Документом предусматриваются различные соцгарантии, включая выплату пенсии в размере 75% оклада, получаемого на посту президента, а также предоставление в пожизненное пользование одной из резиденций.