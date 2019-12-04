Депутаты не стали рассматривать законопроект о гарантиях экс-президенту Беларуси

Депутаты шестого созыва не стали рассматривать законопроект о гарантиях экс-президенту Беларуси.

Об этом сообщила автор законопроекта Анна Канопацкая.

«Думаю, документ не прошел необходимые процедуры», - предположила Канопацкая, которую цитирует tut.by.

Пройти все необходимые процедуры документ не мог и из-за нехватки времени, поскольку был внесен Канопацкой в парламент за неделю до окончания работы старого состава.

Законопроект «О гарантиях президенту Республики Беларусь, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи» предусматривает для экс-президента Беларуси пожизненную охрану, медобслуживание, пенсию в размере 75% от зарплаты президента, возможность пользоваться правительственной связью и иметь штат помощников. Также бывший президент не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности за деяния, совершенные им в период полномочий президента.