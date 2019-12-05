Макей: Европе нужен новый план Маршалла

Глава МИД Беларуси Владимир Макей назвал Европу геополитически опасной сейсмической зоной и заявил о необходимости принятия «нового плана Маршалла».

«За короткой европейской «весной» начала 1990-х годов последовали прохладное лето и затяжная холодная осень первых двух десятилетий 21-го века. Хронический, углубляющийся кризис доверия, вырождающиеся режимы контроля над вооружениями, стремительное наращивание вооружений, усиливающийся политический и идеологический разрыв – все это подлинные ингредиенты чрезвычайной ситуации. Если мы не ускоримся, ситуация чревата превратиться в очередную «морозную зиму», - заявил сегодня Макей на заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе.

«Беларусь прекрасно осознает, какие непредсказуемые последствия это может иметь для нашего неспокойного региона, расположенного в геополитически опасной сейсмической зоне», - отметил он.

Макей высказался за проведение саммита с участием всех государств в духе Хельсинского процесса, предложил принять декларацию с четким и твердым обязательством стран не размещать ракеты средней и меньшей дальности, ну и естественно, немог не упомянуть о поясе цифровой девственности цифрового добрососедства.

«Достичь мира трудно, но его слишком легко нарушить. Нам нужен новый «план Маршалла» для европейской безопасности – план, в рамках которого все государства-участники будут инвестировать в создание надежных механизмов безопасности для обеспечения новой европейской «весны», а не «зимы» для будущих поколений», - резюмировал Макей.