Лукашенко придется выбирать между Путиным и Помпео

Лукашенко может получить возможность договориться с Путиным о каких-то поставках нефти в страну на горнолыжном курорте под Сочи, но придется пропустить возможную встречу с госсекретарем США Майком Помпео.

О грядущем отпуске Лукашенко в Сочи с 31 января по 5 февраля сообщил телеграм-канал Незыгарь (https://t.me/russica2).

«Говорят, что (Путин) пригласил Александра Лукашенко в Сочи. Ожидается, что белорусский лидер проведёт короткий отпуск в России с 31 января по 5 февраля. Планируется обсудить текущие вопросы углубленной интеграции и внешнеполитическую повестку», - сообщил Незыгарь.

В то же время, сегодня МИД РБ подтвердил, что 1 февраля в Беларусь на часок-другой заскочит госсекретарь США Майк Помпео. Выходит, что встреча Лукашенко с Помпео никак не срастается.

При всех плюсах и минусах, отпуск по соседству с Путиным сулит куда больше белорусскому правителю, нежели беседа «ни-о-чем» с Помпео. Да и последний до 1 февраля еще может несколько раз изменить свои планы.

На этой неделе Лукашенко поедет в Шклов, утверждает канал «Пул первого» (https://t.me/pul_1). Заодно, там и соберет чемодан для поездки в Сочи.

Впрочем, есть и третий вариант. Лукашенко дождется Помпео, а затем сразу после встречи рванет в Сочи.