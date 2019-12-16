Беларусь оказалась на 35 месте в списке могущественных стран мира по итогам 2019 года

Американский журнал U. S. News & World Report опубликовал рейтинг самых могущественных стран мира по итогам 2019 года.

Рейтинг составлен аналитиками BAV Group и Wharton School Университета Пенсильвании. При составлении рейтинга во внимание принимались такие факторы как экономика, военная мощь, политическое влияние, лидерство в мире, а также членство и участие в международных альянсах.

В рейтинге из 80 стран Беларусь занимает 35 место, уступая таким странам как Вьетнам или Иордания. Но в то же время синеокая опережает такие страны как Мексика, Украина, Финляндия, Греция, Оман, Казахстан, Польша, Португалия, Сербия, Чехия, Румыния, Венгрия, Болгария, Хорватия и так далее.

Лидером рейтинга стали Соединенные Штаты Америки. Второе место составители отдали России, третье – Китаю.

В первой десятке также присутствуют Германия, Великобритания, Франция, Япония, Израиль, Саудовская Аравия и Южная Корея.

Наименьшее влияние на в 2019 году влияли Словакия, Словения, а также страны Прибалтики.