Украинская делегация прибыла в Беларусь на переговоры с представителями РФ

Украинская делегация прибыла в район украино-белорусской границы для участия в переговорах с представителями России.

В состав делегации вошли председатель фракции «Слуга Народа» Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников, советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин, народный депутат Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий, сообщает УНИАН.

Ключевой вопрос — прекращение огня и вывод российских войск из Украины.