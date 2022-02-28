Последнее обновление: 28.02.2022 13:36

Украинская делегация прибыла в Беларусь на переговоры с представителями РФ

Украинская делегация прибыла в район украино-белорусской границы для участия в переговорах с представителями России.

В состав делегации вошли председатель фракции «Слуга Народа» Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников, советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин, народный депутат Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий, сообщает УНИАН.

Ключевой вопрос — прекращение огня и вывод российских войск из Украины.

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