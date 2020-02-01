Помпео: У США есть обеспокоенность по вопросам прав человека в Беларуси

США также продолжат уделять внимание вопросам прав человека, заявил сегодня госсекретарь США Майк Помпео в Минске на встрече с Лукашенко.

"У нас есть обеспокоенность по этому вопросу, и мы будем продолжать продвигать реформы, чтобы права людей были защищены. Мы уверены, что вместе сможем добиться успеха в наших отношениях", - заявил Помпео.

Он также высказался в поддержку суверенитета и независимости Беларуси

"Я надеюсь, что мы можем дальше развивать наши отношения в направлении инвестиций для того, чтобы Беларусь имела суверенитет и независимость. Я так понимаю, это то, что вы хотите", - отметил госсекретарь США.

Помпео уточнил, что изучил несколько отчетов по этому вопросу и знает о длительной истории белорусско-российских отношений.

"Но мы не говорим о выборе между нами и ими. Мы говорим о дипломатических отношениях", - подчеркнул госсекретарь США.

В ходе переговоров было затронуто сотрудничество между Беларусью и США в различных сферах, в частности в противодействии терроризму.

Лукашенко посетовал, что накануне визита Помпео в Минск "враги и недруги шутили, издевались, юродствовали. Много писали о вас, обо мне. Тема была очень острой. Думаю, и на Западе тоже".

По его словам, все сводилось к тому, что такая встреча проходит впервые, и руководство Беларуси не знакомо с нынешним госсекретарем США.

"Должен их разочаровать, да и вам напомнить: мы с вами очень давно знакомы. К сожалению, заочно. В бытность вашей работы в прежней должности (Помпео возглавлял ЦРУ), я это абсолютно не скрываю, мы вместе с американцами проводили ряд мероприятий по линии наших спецслужб".

Лукашенко пояснил, что эти мероприятия касались борьбы с терроризмом, торговли людьми.

"Мы провели несколько очень серьезных операций по противодействию распространению ядерных элементов. И на границе с Беларусью я помню несколько случаев - мы вместе задержали преступников, которые перемещали через границу ядерные материалы в сторону Запада".

"Так что у нас есть хоть небольшая, но совместная история работы во имя мира на планете и во имя борьбы против распространения ядерного оружия, чему вы сегодня в должности госсекретаря и ваш руководитель Дональд Трамп уделяете большое внимание. Как видите, есть у нас что-то общее, очень важное для людей", - резюмировал белорусский правитель.

Помпео заявил, что США высоко оценивают роль Беларуси в этом вопросе. "Я надеюсь, что мы можем дальше развивать наши отношения в этом направлении".