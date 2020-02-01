Макей: В Беларуси не всё хорошо с соблюдением прав человека

Беларусь не является идеальной страной в сфере соблюдения прав человека, признал сегодня глава МИД РБ Владимир Макей на совместном брифинге с госсекретарем США Майком Помпео.

Он отметил, что вопросы демократии, прав человека очень детально и подробно обсуждались во время переговоров с госсекретарем США.

"Беларусь, возможно, не является абсолютно идеальной страной в этом плане. И мы понимаем, что должны реализовывать какие-то реформы в той или иной сфере. Мы это и делаем. У нас в соответствии с рекомендациями ООН разработан национальный план по правам человека, который успешно реализуется вместе с рядом неправительственных организаций", - сказал Макей (цитата БелТА).

"Мы ведем активный диалог с США по правам человека. Этот диалог ведется не просто ради диалога, обсуждаются конкретные вопросы и проблемы, вырабатываются конкретные меры по совершенствованию ситуации в этой сфере. Это не застывшая ситуация, она постоянно развивается. И я убежден, что постепенно те позиции, по которым мы пока еще расходимся, будут сближены", - отметил глава МИД РБ.