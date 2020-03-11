Госдеп США по-прежнему называет Беларусь авторитарным государством

Госдепартамент США в среду выпустил доклад о соблюдении прав человека в мире за 2019 год, в котором констатировал, что Беларусь по-прежнему остается авторитарным государством. В докладе упоминаются пропавшие политики, многочисленные задержания и аресты лидеров и активистов оппозиции, дискриминация независимых медиа и «дело БелТА» и т.д.

«Беларусь остается авторитарным государством… С момента своего избрания на пост президента в 1994 году Александр Лукашенко укрепил свою власть над всеми институтами и подорвал верховенство закона авторитарными средствами, включая манипулируемые выборы и произвольные указы. Все последующие президентские выборы не соответствовали международным стандартам. Ноябрьские (ред. 2019 года) парламентские выборы не соответствовали международным стандартам», - говорится в документе.

Также отмечается, что помимо полиции (милиции), подчиненной непосредственно МВД, функци полицейского контроля также выполняют КГБ, ДФР КГК, Следственный комитет и службы безопасности президента.

Значительные проблемы с соблюдением прав человека отмечены в таких областях как: произвольный арест и задержание; опасные для жизни условия содержания в тюрьме; произвольное или незаконное вмешательство в личную жизнь; значительные проблемы с независимостью судебной власти; неоправданные ограничения свободы слова, печати и Интернета, включая цензуру, блокировку сайтов и существование законов, касающихся уголовной ответственности за клевету и клевету на государственных чиновников; задержание журналистов; жесткие ограничения на свободу мирных собраний и ассоциаций, включая применение уголовного наказания за призывы к мирной демонстрации и принятие законов, наказывающих деятельность и финансирование групп, не одобренных властями; ограничения свободы передвижения, в частности бывших политических заключенных, гражданские права которых в значительной степени оставались ограниченными; ограничения на участие в политической жизни, включая постоянное несоответствие выборам в соответствии с международными стандартами; коррупция во всех ветвях власти; обвинения в том, что женщины вынуждены делать аборты; и торговля людьми.

«Власти на всех уровнях часто действовали безнаказанно и не принимали мер для судебного преследования или наказания должностных лиц правительства или органов правопорядка, которые совершали нарушения прав человека», - отмечается в докладе.