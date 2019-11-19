Россия и Беларусь подготовят новые версии дорожных карт по интеграции

Правительства РФ и Беларуси в течение недели подготовят новые версии дорожных карт по дальнейшей интеграции двух стран.

Об этом заявил во вторник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по итогам переговоров с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом, передает ТАСС.

"Позиции буквально каждый день сближаются. Мы разошлись на том, что наши коллеги в самое ближайшее время - буквально за эту неделю - подготовят новые версии дорожных карт, где будут сведены результаты сегодняшней работы. И вот уже на базе этих новых версий мы проведем еще одно обсуждение", - сказал Медведев, отметив, что речь идет как о переговорах между профильными министрами, так и о телефонном звонке - или, если понадобится, встрече - между премьер-министрами.

"В конечном счете все это должно быть одобрено президентами двух государств для того, чтобы положить начало еще более существенной работе по подготовке изменения в законодательства РФ и Республики Беларусь", - заключил глава российского правительства.

Медведев отметил, что значительная часть дорожных карт согласована. Российский премьер напомнил, что ранее был разработан 31 документ по интеграции в различных сферах. "Значительная часть дорожных карт согласованы. Мы сейчас долго и подробно обсуждали, какие конкретно вещи между нами согласованы, какие не согласованы", - сказал премьер-министр РФ.

Часть вопросов по согласованию дорожных карт может потребовать дополнительных консультаций Владимира Путина и Александра Лукашенко.

"Скажу прямо, что это были продуктивные переговоры, продуктивное обсуждение, очень полезное, абсолютно откровенное, с расстановкой акцентов по поводу того, где мы договорились, а где мы не договорились, где еще есть ресурс продолжения переговоров на уровне правительств - и, наверное, мы по этому пути должны пройти, - а по каким вопросам, по всей вероятности, нам придется обратиться к президентам двух стран для того, чтобы они провели необходимые консультации", - сказал премьер-министр РФ.

"Где-то сохраняющиеся разногласия носят чисто технический характер и могут быть устранены за счет аккуратной, внимательной работы наших правительств. А где-то это достаточно серьезные вопросы и расхождения в подходах, которые можно будет урегулировать именно в формате обсуждения между двумя главами государств, но, конечно, с участием правительств двух стран", - уточнил он.

Медведев рассчитывает, что правительства России и Белоруссии успеют согласовать вопросы интеграции к 8 декабря. Он также надеется, что по некоторым пунктам будут приняты политические решения.

"Мы вполне способны договориться. А по таким вопросам, по которым необходимо политическое решение - такие вопросы всегда есть, где очень сложен выбор между экономическими факторами и приходится принимать политическое решение, чтобы продвинуть интеграцию, так было при создании Евразийского союза - я уверен, что и в этом случае такие решения вполне достижимы", - сказал глава российского правительства.

"Мы постараемся свести общий набор решений, нашу работу действительно к 8 декабря", - заверил Медведев.

Он призвал понизить градус риторики по теме интеграции и придерживаться прагматичного подхода. "Я думаю, что для нас очень важно в настоящий момент просто градус риторики существенно понизить, поскольку мы должны в спокойном, прагматичном ключе обсуждать вопросы, имеющие фундаментальное значение для граждан наших стран, их будущего - прежде всего экономические, социальные вопросы", - сказал премьер РФ.

На его взгляд, "здесь важны не лозунги, не какие-то идеологические штампы, клише, а именно прагматичный подход, который позволит выйти на окончательные договоренности".

"Во всяком случае, российская сторона в полной степени на это ориентирована", - подчеркнул Медведев. И заверил: "Будем так работать".

Премьер-министр РФ поблагодарил "белорусских друзей за то, что они в партнерском ключе по самым непростым вопросам пытались искать развязки, компромиссы". "Это всегда нелегко с учетом того, что мы обязаны, безусловно, отстаивать национальные интересы наших стран", - уверен председатель правительства.

Переговоры в Горках продлились более семи часов.