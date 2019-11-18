Макей прочит скорое соглашение с РФ о взаимном признании виз

Решение по белорусско-российскому соглашению о взаимном признании виз может быть принято в ближайшее время.

Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сегодня в Москве по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Это соглашение находится на продвинутой, заключительной, стадии. Я убежден, что в ближайшее время может быть принято конкретное решение по этому соглашению", - сказал глава МИД РБ.

Он добавил, что тема подписания соглашения обсуждалась сегодня на его переговорах с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

Соглашение о взаимном признании виз позволит гражданам третьих стран при наличии белорусской или российской визы перемещаться по территориям Беларуси и России.