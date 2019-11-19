Россия и Беларусь согласовали не менее 20 дорожных карт из 31

Премьеры России и Беларуси согласовали не менее 20 дорожных карт из 31, сообщил премьер-министр Беларуси Сергей Румас журналистам по итогам заседания союзного Совмина.

Румас пояснил, что участники переговоров провели колоссальную работу, передает ТАСС.

"Я приведу вам несколько цифр. Всего 31 дорожная карта, включая более 700 мероприятий. Из них к сегодняшнему утру около 40 мероприятий по дорожным картам не были согласованны госорганами и в течение этих семи часов мы подробно прошлись по каждому из этих расхождений".

По словам Румаса, не менее половины из этих несогласованных позиций удалось привести к консенсусу.

При этом белорусский премьер особо отметил, что "остались сложные вопросы, по которым не удалось найти сегодня развязку".

"Но это не значит, что развязок по ним не существует. Мы дали дополнительные поручения госорганам проработать", - сообщил он.

Он привел в пример чувствительную для белорусской стороны дорожную карту по рынку газа. Изначально там было четыре неурегулированных вопроса, сейчас их осталось всего два. "Они сложные и, наверное, по ним главам государств будут предложены развязки", - предположил Румас.

Вместе с тем, премьер Беларуси согласился с оценкой российского премьер-министра Дмитрия Медведева в том, что по итогам заседания удалось продвинуться весьма значительно.

"Мы четко понимаем, где у нас остались расхождения. Мы взяли примерно неделю срока, чтобы их еще раз обсудить и дальше этот пакет документов с разными позициями сторон будет внесен на рассмотрение глав государств", - заключил Румас.