Румас пока не рассеял туман вокруг экономической интеграции Беларуси и России

Туманная история премьера Беларуси Сергея Румаса о том, как рассеивался туман по его дороге в правительственную резиденцию в Горках на встречу с премьером РФ Дмирием Медведевым, пока никак не помогла рассеять тот самый туман вокруг проблематики белорусско-российской интеграции в экономической сфере.

"Когда наш самолет приземлялся в аэропорту, был очень сильный туман, я даже как-то немножко неловко себя почувствовал", - поведал Сергей Румас перед началом заседания союзного Совмина.

"Это не наши проделки", - парировал премьер России.

"Но когда уже подъезжали к Горкам, туман рассеялся. А двусторонняя встреча показала: тумана в наших отношениях совсем нет", - пояснил премьер РБ, причем тут туман.

Впрочем, обычный наблюдатель, судя по риторике Румаса в его вступительном слове перед началом союзного Совмина, пока никаких проблесков в тумане не уловил.

«По ряду дорожных карт и сейчас остаются нерешенные вопросы. Наша позиция в переговорах была четкой и последовательной: дальнейшая интеграция возможна только в увязке с решением наиболее острых вопросов двустороннего экономического сотрудничества. Сюда мы относим формирование цен на нефть и газ, последствия реализации налогового маневра, барьеры по доступу товаров на внутренние национальные рынки, неравные условия поддержки производителей, в том числе за счет субсидий, и другие", - сказал премьер Беларуси.