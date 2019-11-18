Последнее обновление: 18.11.2019 23:52

Румас: Расходы бюджета-2020 на инновации будут увеличены на 16%

В 2020 году расходы республиканского бюджета Беларуси на развитие инновационной деятельности будут увеличены на 16%.

Об этом сегодня сообщил премьер РБ Сергей Румас на полях Всемирной недели предпринимательства.

«Правительство активно поддерживает развитие инновационной деятельности. В 2020 году расходы бюджета на эти цели будут увеличены на 16%», - сообщил премьер РБ.

«Со своей стороны мы также стараемся делать всё, чтобы бизнес чувствовал, что его смелые и инновационные решения воспринимаются государством правильно и, более того, поддерживаются», - заверил Румас.

«Многое делается государством и для развития партнерских отношений с бизнесом… началась разработка законопроекта о саморегулируемых организациях. Этот проект продолжит взятый государством курс на ликвидацию излишних административных барьеров в деятельности бизнеса», — отметил он.

По мнению премьера, эффективное партнерство государства и бизнеса в сфере инноваций является необходимым условием динамичного развития страны.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Октябрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Ноябрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование