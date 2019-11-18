Румас: Расходы бюджета-2020 на инновации будут увеличены на 16%

В 2020 году расходы республиканского бюджета Беларуси на развитие инновационной деятельности будут увеличены на 16%.

Об этом сегодня сообщил премьер РБ Сергей Румас на полях Всемирной недели предпринимательства.

«Правительство активно поддерживает развитие инновационной деятельности. В 2020 году расходы бюджета на эти цели будут увеличены на 16%», - сообщил премьер РБ.

«Со своей стороны мы также стараемся делать всё, чтобы бизнес чувствовал, что его смелые и инновационные решения воспринимаются государством правильно и, более того, поддерживаются», - заверил Румас.

«Многое делается государством и для развития партнерских отношений с бизнесом… началась разработка законопроекта о саморегулируемых организациях. Этот проект продолжит взятый государством курс на ликвидацию излишних административных барьеров в деятельности бизнеса», — отметил он.

По мнению премьера, эффективное партнерство государства и бизнеса в сфере инноваций является необходимым условием динамичного развития страны.