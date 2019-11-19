Последнее обновление: 19.11.2019 12:12

Проект бюджета-2020 прошел первое чтение в парламенте Беларуси

Нижняя палата белорусского парламента приняла в 1-м чтении проект республиканского бюджета 2020 год.

Как сообщалось проект бюджета на 2020 год сформирован исходя из следующих прогнозных параметров: рост ВВП на 1,9%, инфляция не более 5%, цена нефти URALS - $60 за баррель, курс доллара - 2,2447 белорусских рублей, импорт нефти из РФ - 18 млн т.

Проект бюджета сверстан с дефицитом 995,1 млн. рублей при доходах 24,4 млрд. рублей и расходах 25,4 млрд. рублей.

Объем потерь доходов бюджета в 2020 году оценивается в 1,9 млрд. рублей или 839,1 млн долларов, и которых 239,3 млн. долларов – потери от налогового маневра в РФ, 423,6 млн. долларов – сворачивание схемы с перетаможкой (реэкспортом) 6 млн т нефти.

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