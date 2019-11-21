Правительство РБ отобрало высокорентабельных доноров бюджета

Правительство Беларуси отобрало 17 высокорентабельных предприятий, которым по итогам работы по итогам работы в первом полугодии 2019 года предстоит поделиться прибылью с государством.

Согласно постановлению №772 от 18 ноября 2019 года 17 предприятий должны выплатить в государственный целевой бюджетный фонд национального развития в ноябре-декабре текущего года почти 91,958 млн. рублей.

Основными донорами бюджета определены Беларуськалий (46,273 млн рублей), БелАЗ (32,25 млн), Белаэронавигация (5,788 млн), Промагролизинг (2,4933 млн.), БУТБ (1,399 млн.)