Беларусь планирует в 2020 году привлечь $1,35 млрд. за счет евробондов

Беларусь планирует в 2020 году привлечь на международных рынках $1,35 млрд. за счет размещения евробондов.

Об этом сегодня сообщил министр финансов РБ Максим Ермолович на полях Октябрьского экономического форума.

Согласно проекту бюджета РБ на 2020 год, обслуживание и частичное погашение государственного долга обойдется стране в 3,9 млрд. Примерно 25% долга будет погашаться, в том числе и за счет бюджетных доходов, оставшаяся часть будет рефинансирована.

Примерно $800 млн. Минфин РБ планирует привлечь на внутреннем рынке. Кроме того, как уточнил сегодня Ермолович, до конца текущего года должны быть подписаны документы о привлечении кредита китайского Банка развития на сумму 3,5 млрд. юаней (около $500 млн.).

Как следует из пояснительной записки к бюджету, доля валютных платежей в погашении госдолга составляет 97,1%, в обслуживании – 98,7%.