Профицит бюджета Беларуси за 10 месяцев 2019 года составил 3,71 млрд. рублей

Профицит республиканского бюджета Беларуси за 10 месяцев 2019 года сформирован в размере 3,71 млрд. рублей, сообщило Министерство финансов РБ.

Доходы республиканского бюджета составили 20,56 млрд. рублей, или 85,4% уточненного годового плана.

Поступление НДС составило 9,9 млрд. рублей, или 85,4 процента уточненного годового плана. Налога на прибыль поступило 3,2 млрд. рублей, или 77,1 процента уточненного годового плана. Акцизы поступили в сумме 2,3 млрд. рублей, или 89,5 процента уточненного годового плана. Доходы от внешнеэкономической деятельности составили 3,9 млрд. рублей, или 88,3 процента уточненного годового плана.

Расходы республиканского бюджета составили 16,85 млрд. рублей, или 74,9% уточненного годового плана.

На общегосударственную деятельность направлено 6,6 млрд. рублей (68,0 процентов), на финансирование национальной экономики – 4,5 млрд. рублей (79,2 процента), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) – 12,7 млрд. рублей (77,6 процента).

Поступления в Фонд социальной защиты населения составили 12,99 млрд. рублей, или 86,3 процента утвержденного годового плана, Фонд универсального обслуживания – 45,1 млн. рублей, или 107,4 процента, Фонд гражданской авиации – 36,9 млн. рублей, или 141,9 процента, Фонд Департамента исполнения наказаний – 0,38 млн. рублей, или 95,0 процентов. По состоянию на 1 ноября 2019 года задолженность по налогам и сборам составила 173,9 млн. рублей.

Расходы Фонда социальной защиты населения составили 12,92 млрд. рублей (87,1 процента), Фонда универсального обслуживания 13,2 млн. рублей (17,9 процента), Фонда гражданской авиации – 22,7 млн. рублей (87,3 процента), Фонда Департамента исполнения наказаний авиации – 0,19 млн. рублей (47,5 процента).

Профицит бюджета Фонда социальной защиты населения составил 0,07 млрд. рублей, Фонда универсального обслуживания – 31,9 млн. рублей, Фонда гражданской авиации – 14,2 млн. рублей, Фонда Департамента исполнения наказаний – 0,19 млн. рублей.

государственный внебюджетный фонд Департамента исполнения наказаний) за январь-октябрь 2019 года

Доходы бюджета сектора государственного управления за январь-октябрь 2019 года сложились в сумме 45,4 млрд. рублей, или 86,1 процента уточненного годового плана.

Расходы бюджета сектора государственного управления за январь-октябрь 2019 года составили 40,4 млрд. рублей, или 78,9 процента уточненного годового плана.

Профицит (превышение доходов над расходами) бюджета сектора государственного управления за январь-октябрь 2019 года сложился в сумме 5,0 млрд. рублей.