Потери бюджета-2020 Беларуси составят $839 млн.

Проект республиканского бюджета Беларуси на 2020 год предусматривает снижение доходной части на 1,8837 млрд рублей или $839,1 млн.

Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на 2020 год

В частности, Минфин РБ оценивает в 537,2 млн рублей или $239,3 млн. потери бюджета от налогового маневра в нефтяной сфере России.

Кроме того, предусматривается снижение доходной части за счет экспортных таможенных пошлин на нефтепродукты в объеме 537,2 млн. рублей или $239,3 млн. Доходы по этой статье ожидаются в размере $476,4 млн.

Также, бюджет потеряет 950,9 млн. рублей или $423,6 млн. от прекращения схемы реэкспорта 6 млн. тонн нефти. Согласно проекту бюджета-2020, Беларусь планирует импортировать только 18 млн. тонн нефти из России.

Частично ситуацию может скрасить импорт 1-3,5 млн. тонн нефти из Казахстана.