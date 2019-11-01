Последнее обновление: 01.11.2019 17:22

Бюджет РБ получает $800 млн. дивидендов от госсектора

Бюджет Беларуси получает ежегодно примерно 1,6 млрд. белорусских рублей в виде дивидендов, выплачиваемых предприятиями «неэффективного» госсектора.

Такую цифру озвучил сегодня глава Минфина РБ Максим Ермолович на полях Октябрьского экономического форума.

«Это 800 млн. долларов от сектора, который традиционно называют неэффективным», - подчеркнул Ермолович.

Он отметил, что господдержка предприятий государственного сектора без учета села обходится государству только в треть названной суммы.

Ермолович признал, что господдержка несет в себе фискальные риски (плохие активы за счет образования токсичных долгов предприятий), но заверил, что власти вместе с банками научились управлять этими рисками.

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