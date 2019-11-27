Проект бюджета Беларуси на 2020 год принят во втором чтении

Нижняя палата белорусского парламента приняла проект республиканского бюджета на 2020 год во втором чтении.

Как сообщалось проект бюджета на 2020 год сформирован исходя из следующих прогнозных параметров: рост ВВП на 1,9%, инфляция не более 5%, цена нефти URALS - $60 за баррель, курс доллара - 2,2447 белорусских рублей, импорт нефти из РФ - 18 млн т.

Цена на г аз заложена на уроне текущего года - 127 долларов за тысячу кубометров.

Проект бюджета сверстан с дефицитом 995,1 млн. рублей при доходах 24,4 млрд. рублей и расходах 25,4 млрд. рублей.

Объем потерь доходов бюджета в 2020 году оценивается в 1,9 млрд. рублей или 839,1 млн долларов, и которых 239,3 млн. долларов – потери от налогового маневра в РФ, 423,6 млн. долларов – сворачивание схемы с перетаможкой (реэкспортом) 6 млн т нефти.