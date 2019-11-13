В Беларуси уже проголосовали 4,7% избирателей

В первый день досрочного голосования на выборах депутатов нижней палаты парламента белорусские власти обеспечили явку 4,69% от общего числа избирателей.

Данные по первому дню досрочного голосования опубликованы на сайте ЦИК.

Рекордсменом по явке стала Витебская область с 5,52% проголосовавших избирателей, на втором месте оказался Минск - 5,14%. В Минской области проголосовали 4,87% избирателей, Гомельской - 4,82%, Могилевской - 4,63%, Брестской - 3,89%, Гродненской - 3,68%.

Всего в списки избирателей включено 6 866 269 человек.

Досрочное голосование продлится по 16 ноября. Основной день голосования на выборах – 17 ноября.