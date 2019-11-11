Власти РБ сняли с выборов очередного кандидата от ОГП

Белорусские власти сняли с выборов в нижнюю палату парламента кандидата от ОГП Ольгу Белевцову, которая избиралась по Заславскому избирательному округу №77

«Сняли 11 ноября по подложным заявлениям «бдительных граждан», где ее обвинили в том, чего Ольга не делала: на самом деле она проводила встречу с избирателями не в том месте, которое было заявлено», - сообщила пресс-секретарь ОГП Анна Красулина.

«Она собрала команду мотивированных наблюдателей, с которыми были проведены тренинги. С 12 ноября - первого дня досрочного голосования - они были готовы закрыть все участки наблюдением», - уточнила она реальную причину отстранения Белевцой от участия в выборах.

В начале ноября с выборов был снят кандидат от ОГП Владимир Мороз (Брестский Пограничный избирательный округ №4).

Кроме того, в ходе агитационной кампании власти отказались выпустить в эфир ТВ обращения к избирателям кандидатов Владимира Непомнящих (Гомельский Центральный избирательный округ №33), Ирины Давидович (Ивьевский избирательный округ №54), Н. Масловского (Минский Кальварийский избирательный округ №104), Николая Козлова (Минский Старовиленский округ №105)

Государственная газета "Вечерний Минск" не разместила на своих страницах программу кандидата ОГП Николая Козлова.

Газета "Звязда" не напечатала программу Дианы Чернушной (Минский Каменногорский округ №101)

Бобруйская районная газета "Бабруйскае жыццё" отказалась публиковать программный текст кандидата от ОГП Александра Комара (Бобруйский Ленинский округ №78) из-за фразы: "С Лукашенко у страны нет будущего".