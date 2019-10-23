В Гомеле выступление кандидата в депутаты снято с эфира из-за импичмента Лукашенко

Выступление зарегистрированного ЦИК РБ кандидата в депутаты по Гомельскому-Центральному округу №33 Владимира Непомнящих не было выпущено в эфир 22 октября 2019 года.

Об этом сообщила пресс-секретарь Объединенной гражданской партии (ОГП) Анна Красулина. Непомнящих является активистом партии.

Сам кандидаты в депутаты думает, что причиной снятия его обращения к избирателям с эфира стали слова об импичменте Лукашенко.

«Главная моя «вина» в том, что первым пунктом моей программы в парламенте будет импичмент Лукашенко», - сказал Непомнящих.

В обращении он также предложил ограничить охрану президента двумя сотрудниками и прошелся по депутатам, заявив, что будет добиваться для них минимальной по стране заработной платы.

Можно по-разному относиться к заявлениям кандидата в депутаты, но это прерогатива избирателей выносить суждение о том или ином кандидате.

Снятие обращение с эфира по решению местных или республиканских властей нарушает право кандидата на агитацию и равные условия для всех участников избирательной кампании.