Разведение сил в Украине в районе Петровского займет 3 дня

Начатое 9 ноября разведение сил и средств в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области Украины будет происходить в течение трех дней. Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил.

«С участка разведения №3 отводу подлежат 42 военнослужащих Вооруженных сил Украины, три боевых бронированных машины и 48 единиц стрелкового оружия», - говорится в сообщении, передает УНИАН.

Также сказано, что процесс отвода верифицируется представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и украинскими военнослужащими из Совместного центра контроля и координации.

«Разведение личного состава и вооружения будет происходить в течение трех дней. Затем осуществляется поиск и уничтожение минно-взрывных заграждений, демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения в пределах определенного участка. На 29-е сутки украинская сторона информирует о том, что все мероприятия проведены и уже на следующий день представители СММ ОБСЕ проводят верификацию выполненных мероприятий», - подчёркивается в сообщении.

В пресс-центре операции Объединенных сил подчеркнули, что подразделения Вооруженных сил Украины готовы вернуться на прежние позиции в районе разведения сил и средств на участке Богдановка-Петровское в случае провокаций со стороны ДНР.

Заместитель командующего Объединенными силами генерал-майор Богдан Бондарь напомнил, что в 2016 году уже происходил отвод сил на участке Богдановка-Петровское.

«Но противник двигался вперед, и украинская сторона вновь заняла эти позиции. Это подтверждение, что мы уже имеем опыт и вернемся в случае провокаций, назад. Если будут обстрелы противником или провокации, то командир подразделения на участке, по согласованию с командиром бригады, принимают решение о возвращении на прежние позиции», - подчеркнул Бондарь. При этом он добавил, что ни в «минском», ни в «нормандском формате» не обсуждался вопрос о разведении войск на других участках, кроме Станицы Луганской, Золотого и Петровского.