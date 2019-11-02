Последнее обновление: 02.11.2019 11:27

Украина сообщила о завершении разведения сил в Золотом

Завершился этап разведения сил и средств с обеих сторон на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области. Об этом говорится в пятничной сводке Операции объединенных сил.

«Представители СММ ОБСЕ, в частности с использованием БПЛА, выполнили верификацию проведенных нами мероприятий», – сообщили в пресс-службе ООС, передает УНИАН.

В ООС напомнили, что в случае угрозы жизни или здоровью, захвата территорий или проникновения вражеских разведчиков и диверсантов военнослужащие дадут адекватный ответ.

В штабе операции Объединенных сил подчеркнули, что никаких территорий во время разведения Украина не сдает, а подразделения Вооруженных сил Украины не оставили ни одного населенного пункта.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Октябрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Ноябрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование