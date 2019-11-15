Саммит нормандской четверки пройдет 9 декабря в Париже

Лидеры Франции, Германии, России и Украины встретятся в Париже 9 декабря, чтобы обсудить процесс мирного урегулирования конфликта на востоке Украины в "нормандском формате", говорится в заявлении Елисейского дворца.

Это будет первая такая встреча за последние три года.

Владимир Зеленский поговорил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщил офис президента Украины. Там подтвердили дату встречи. Подтверждение поступило и от представителей правительства Германии, передает BBC.

В Москве же пока не подтвердили ни дату, ни сам факт согласования встречи "нормандской четверки".

Последняя встреча в "нормандском формате" состоялась в октябре 2016 года. Президентом Украины тогда был Петр Порошенко, а Францию возглавлял Франсуа Олланд.

После избрания Зеленского на пост президента отношения между Киевом и Москвой, почти полностью прекратившиеся в 2014 году, начали возобновляться. Путин трижды говорил по телефону с Зеленским, в последний раз - когда Россия и Украина провели обмен удерживаемых лиц.

Команда Зеленского демонстрирует желание решить проблему урегулирования как в "нормандском формате", так и в других, но складывается ощущение, что российская сторона заинтересована в том, чтобы конфликт на Украине продолжался как можно дольше, говорил "Ведомостям" глава Центра украинских исследований Института Европы РАН Виктор Мироненко.

В Париже настроены более оптимистично. "Саммит состоится после значительного прогресса в переговорах по урегулированию конфликта на востоке Украины, который, в частности, позволил отвести войска из нескольких районов", - говорится в заявлении Елисейского дворца.