Последнее обновление: 04.11.2019 16:34

Разведение сил в Петровском сорвалось из-за обстрелов

Разведение сил в Петровском Донецкой области сорвалось из-за обстрелов, что является нарушением условия 7-дневной тишины. Украина готова попытаться еще раз.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на совместной с эстонским коллегой Урмасом Рейнсалу пресс-конференции в Киеве.

«Вы знаете, что по нашим оценкам разведение должно было начаться как раз сегодня, 4-го числа, но несколько дней назад были обстрелы в районе разведения. Не просто в районе где-то там, а в конкретной зоне разведения, что было зафиксировано также миссией ОБСЕ. Поэтому мы были вынуждены перенести это разведение на тот период, когда будет достигнут семидневный период тишины», - сообщил сегодня министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

«Как только будет достигнут этот период, мы будем готовы к следующему этапу разведения. Этим разведением мы завершим все условия для проведения встречи «нормандской четверки», - отметил Пристайко.

«Рассчитываем, что РФ на этот раз все же найдет время для того, чтобы четыре лидера встретились», - добавил Пристайко.

Как сообщалось, в районе Золотого уже произошло разведение сил и в настоящее время осуществляется разминирование территории.

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