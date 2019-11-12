МИД Украины заявил о согласовании даты саммита «нормандской четверки»

Страны — участницы «нормандского формата» обсуждают приблизительную дату саммита «нормандской четверки» по дипломатическим каналам, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире программы «Свобода слова» на телеканале на ICTV.

«Есть примерные даты, которые я не могу сейчас вам сообщить, потому что все четыре стороны должны согласиться и найти время в графиках своих лидеров, но эти даты, конкретные числа есть», — сообщил он. Он отметил, что украинская сторона надеется провести переговоры так, чтобы «не только выжить, но и развиваться дальше».

Ранее, 11 ноября, о возможности проведения саммита в «нормандском формате» (Россия, Германия, Франция, Украина) до конца 2019 года заявил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, в работе сторон «есть подвижки», уточнив что страны подписали «формулу Штайнмайера и «в принципе» согласовали итоговый документ. При этом он отметил, что конкретные даты пока не обсуждались, передает РБК.

Как сообщалось, 11 ноября вопрос урегулирования ситуации в Донбассе и выполнения Минских договоренностей обсудили в телефонном разговоре президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель.