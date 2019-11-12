Последнее обновление: 12.11.2019 12:39

Франция готова отправить миротворцев на Донбасс

Франция готова отправить свои миротворческие силы на Донбасс в рамках миссии ООН, если возникнет такая необходимость.

Об этом заявил посол Франции в Украине Этьен де Понсен, передает УНИАН.

"Если мы увидим необходимость, уместность и эффективность такого решения, то, бесспорно, Франция не будет избегать своих международных обязательств как член международного сообщества, член Совета Безопасности ООН", - сказал Понсен в интервью газете "День".

Он напомнил, что у Франции есть опыт подобных операций, например в Мали и в других частях мира. Однако посол считает, что введение миротворцев не всегда означает решение проблемы вооруженного конфликта в регионе - миссия может там находиться в течение 20-30 лет. В качестве примера он сослался на ситуацию на Кипре, где с 1974 года уже в течение 45 лет присутствуют "голубые каски".

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