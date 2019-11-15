Крушение MH17: Следствие установило связи между Россией и лидерами ДНР

Объединенная следственная группа (JIT), занимающаяся расследованием трагедии рейса MH17 в небе над Донбассом летом 2014 года, в четверг, 19 ноября, выложила в открытый доступ записи перехваченных разговоров лидеров сепаратистов как между собой, так и с высокопоставленными российскими чиновниками.

Из них следует, что Россия изначально как в военном, так и в политическом смысле полностью контролировала процесс захвата Донбасса, передает DW.

Влияние России распространялось "на административные, финансовые и военные вопросы" в самопровозглашенной "Донецкой народной республике" ("ДНР"), в июле 2014 года руководство "ДНР" практически ежедневно созванивалось с представителями России, отмечается в сообщении JIT. Собеседниками "премьер-министра" Александра Бородая и Игоря Гиркина - "министра обороны" "ДНР" с российской стороны были Сергей Аксенов, назначенный Москвой руководителем аннексированного Крыма, а также высокопоставленный российский чиновник Владислав Сурков.

К примеру, в одном из разговоров в начале июля 2014 года боевик с позывным "Монгол" рассказал коменданту Макеевки, что "прибудут люди с полномочиями от Шойгу", уточняя, что представители Москвы "выкидывают ... местных полевых командиров из подразделений", а командование переходит к "москвичам". Из другого разговора следует, что если в Донбассе и была "гражданская война", то это была война между сепаратистами, которые подчинялись разным группам российских силовиков - ФСБ или ГРУ.

Публикуя эти перехваты, Объединенная следственная группа надеется найти новых свидетелей, способных дать информацию о роли России в контроле над руководством "ДНР". JIT не исключает, что именно высокопоставленные российские правительственные чиновники, которые оказывали помощь сепаратистам, и отдали приказ о развертывании в регионе зенитно-ракетного комплекса "Бук", из которого 17 июля 2014 года был сбит авиалайнер "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс MH17.

Российские власти категорически отрицают какую-либо причастность к конфликту на востоке Украины и называют российских граждан, воевавших на стороне самопровозглашенных республик, добровольцами.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова уже заявила, что новое заявление JIT - "подгонка материалов" под заранее вынесенный вердикт.