Украина требует от России захваченные в районе Керченского пролива военные корабли

Украина готова забрать военные корабли, которые были захвачены в ноябре прошлого года в районе Керченского пролива, сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время совместной с главой МИД Эстонии Урмасом Рейнсалу пресс-конференции сегодня в Киеве.

"Я продолжаю говорить о том, что мы готовы забрать эти корабли, и более того, МИД направил ноту, в которой просил назвать координаты и время, когда мы можем забрать свои корабли. Как я уже говорил, я хотел бы посмотреть, когда мы получим эти корабли, остались ли последствия обстрела этих кораблей, или эта задержка связана с тем, что они постепенно ремонтируются и исчезают эти дыры от обстрелов наших боевых кораблей. Никакой задержки с нашей стороны здесь нет. Наши военные готовы в любую точку прибыть и забрать наши корабли", - сказала Пристайко, передает УНИАН.

Утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксира "Яни Капу" и катерам "Бердянськ" и "Нікополь", которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

В плен были захвачены 24 украинских военнослужащих. Трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ. 7 сентября между Украиной и Россией состоялся обмен, в рамках которого в Украину вернулись 35 граждан, в том числе 24 военнопленных моряка.

В начале октября Пристайко заявил, что Россия вернет украинские военные корабли, которые она захватила у Керченского пролива в ноябре 2018 года.