Украина называет победой решение суда ООН в Гааге по иску к России

Решение Международного суда ООН в Гааге принять к рассмотрению иск Украины против РФ позволяет "двигаться дальше и доказывать факты нарушения РФ международного права и прав человека".

С таким заявлением заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль выступила в Гааге в пятницу, 8 ноября.

В исковом заявлении Украины говорится, что после 2014 года Россия "осуществляла военное вмешательство в дела Украины, финансировала акты терроризма и нарушала права человека миллионов граждан Украины, включая даже их право на жизнь".

Украина также считает, что российская сторона посредством аннексии Крыма нарушила Устав ООН, "захватив часть суверенной территории Украины с помощью военной силы".

Зеркаль назвала ситуацию "полной победой" Украины. По словам замглавы МИД Украины, Россия "впервые в истории будет отвечать за нарушение международного права".

"Суд беспрецедентным количеством голосов принял сторону Украины, став на сторону каждого пострадавшего на Донбассе и их семей, за каждого крымского татарина и этнического украинца, которые сегодня находятся во временно оккупированном Крыму", - написала Зеркаль на своей странице в соцсети Facebook.

Суд отклонил все возражения России, считающей, что к юрисдикции суда не относится дело о применении и толковании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

По оценке ООН, за время конфликта в Донбассе погибли более 13 000 человек, из которых более 3000 - мирные граждане. Около 10 000 жителей Украины пострадали. Кроме того, 1,3 млн человек стали внутренними переселенцами, а 3,5 млн нуждаются в помощи.