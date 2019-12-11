Последнее обновление: 11.12.2019 08:37

ООН не смогла доказать причастность Ирана к нападению на Saudi Aramco

Организация Объединенных Наций (ООН) не смогла найти доказательства того, что Иран стоит за атакой на нефтяные объекты Saudi Aramco.

Об этом говорится в докладе генсекретаря Антониу Гутерриша, сообщает РБК со ссылкой на на Bloomberg и Reuters.

Отчет подготовлен для Совета Безопасности ООН. По словам Гутерриша, организация «не может самостоятельно подтвердить, что крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты, использованные в этих атаках, имеют иранское происхождение и были переданы способом, противоречащим резолюциям ООН».

Согласно отчету, следователи изучили обломки оружия, которое применялось при нападении. Специалисты продолжат проводить исследования.

Атака на объекты нефтяной компании Saudi Aramco произошла в ночь на 14 сентября. В ней применялись дроны и крылатые ракеты. В результате нефтедобыча Саудовской Аравии значительно сократилась. Ответственность за атаку взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы из движения «Ансар Аллах».

Однако Эр-Рияд обвинил в нападении Иран. По данным саудовского Минобороны, дроны отличались от тех, которые используют хуситы. В военном ведомстве заявили, что для нападения применяли иранские беспилотники Delta Wing UAV.

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