Украина повышает тарифы на газ для населения до "рыночной цены"

С 1 января 2020 в Украине изменится формула расчета цены газа для населения. Об этом сказал Максим Рабинович, директор ООО "Газоснабжающая компания" НАК "Нафтогаз Украины", во время Украинской газового форума.

Как отметил Рабинович, сейчас "Нафтогаз" не определяет цену газа для населения, а только выбирает из четырех показателей, какой из них меньше, передает РБК.

"Как будет с января. Цена будет рыночной. Она определяется как среднее арифметическое по цене для промышленности. В промышленности у нас абсолютно рыночные цены", - сказал он.

По его словам, так написано в законе, который с 1 января отменяет специальные обязательства "Нафтогаза" (ПСО).

У Украины есть договоренности с МВФ, что цены на газ для населения с 1 января 2020 должны вырасти до 12 300 грн за тысячу кубов.

Единственный шанс на удешевление – если газ в Европе дешевеет, то Украина, закупив его за меньшие деньги, может снизить тариф для населения, не нарушая договоренности с Фондом.