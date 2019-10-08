Последнее обновление: 08.10.2019 20:24

Евросоюз готов поставлять газ на юг Украины через Трансбалканский газопровод

Категории: Украина Газ

Европейские операторы газотранспортной системы подтвердили свою готовность наладить поставки газа на юг Одесской области Украины через Трансбалканский газопровод на случай блокирования поставок газа через территорию Приднестровья.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон, подводя итоги встречи операторов ГТС Центральной и Южной Европы в Брюсселе, передает УНИАН.

"Трансбалканский газопровод должен быть в состоянии транспортировать к границе с Украиной 4,1 миллиона кубометров в день (1,3 миллиарда кубометров в год). Все операторы подтвердили готовность. Для Украины и Молдовы - это очень важно, так как позволит гарантировать поставки на юг Одесской области в случае блокирования поставок газа через территорию Приднестровья", - написал он.

По информации Макогона, в будущем Украина сможет по этому маршруту получать каспийский газ, когда такие поставки будут иметь экономический смысл.

"Медленно, но уверенно, региональный рынок становится более открытым и конкурентным. Монополия "Газпрома" значительно снижена", - отметил директор компании.

По его мнению, Европа сделала выводы из ситуации 2009 года, когда российский "Газпром" остановил транзит, поэтому европейские операторы ГТС активно развивают альтернативные пути поставок газа.

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