Макей: Беларусь и США продолжат диалог

Визит советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в Беларусь был лишь одной составляющей его поездки по странам региона и носил характер информационного обмена.

"Турне Болтона было спланировано по нескольким странам, в том числе по Беларуси, в целях ознакомления с ситуацией в регионе и узнать точки зрения руководства той или иной страны на ситуацию в регионе, на перспективы развития этой ситуации с учетом того, что не все спокойно… Когда поступил запрос на проведение этого визита, белорусская сторона, исходя из стремления выстраивать нормальные отношения с США, дала согласие на его организацию», - проинформировал вечером в четверг, 29 августа 2019 года, глава МИД РБ Владимир Макей.

Вместе с тем, МИД РБ позитивно оценил итоги этого визита.

"Визит был весьма полезным. Мы договорились, что надо продолжить диалог и не уходить от острых тем", - заявил министр, комментируя свои переговоры с Болтоном и его переговоры с А.Лукашенко.

"Никто никого не призывал присоединиться к чему-то или уйти от кого-то или чего-то. Были искренние дискуссии относительно ситуации в нашем регионе, ситуации в мире, дискуссии по вопросам безопасности, торгово-экономического сотрудничества, по развитию двусторонних отношений между Беларусью и США", - отметил он.

Макей напомнил о сложностях в белорусско-американских отношениях, отметив необходимость продолжения диалога.

"Надо пытаться искать развязки тех вопросов, которые пока еще остаются в нашей двусторонней повестке дня. Это был действительно важный визит в этом плане, и самое главное, что стороны постарались услышать друг друга и договорились о том, что диалог в перспективе должен быть продолжен", - подытожил глава МИД

В свою очередь, советник Трампа подтвердил информационный характер своей поездки в Беларусь.

"У нас была очень долгая дискуссия с Лукашенко. Она охватила очень широкие темы - политику, экономику, вопросы безопасности как в регионе, так и во всем мире. Это была очень важная встреча. Конечно, мы не пришли к каким-либо конкретным решениям на ней, но было очень важно обсудить все эти вопросы", - сказал Болтон.

«У нас были сложные моменты в двусторонних отношениях, и нам нужно видеть прогресс в определенных сферах для того, чтобы у нас был прогресс в восстановлении дипломатического представительства. Я приехал сюда без намерения дать ответы на подобные вопросы», - разъяснил он цель своей поездки.

По словам советника президента США, обсуждалась геополитическая ситуация в регионе.

«На состоявшихся сегодня переговорах с Джоном Болтоном Александр Лукашенко изложил известную точку зрения на ситуацию в Украине и наши предложения относительно того, как можно было бы преодолеть этот конфликт. Белорусская сторона считает, что должна быть, конечно же, искренняя заинтересованность вовлеченных в это сторон», - уточнил Макей.

По его мнению, американская сторона уехала с четким понимаем того, что Беларусь готова сделать всё для разрешения конфликта в Украине.