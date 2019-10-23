Госконтроль РБ: потребкооперация скорее мертва

За 5 лет удельный вес организаций потребкооперации в розничном товарообороте сократился почти в 2 раза несмотря на ностальгические попытки Лукашенко сохранить и заставить работать этот рудимент советской экономики.

"В последние годы организация потребкооперации теряет позиции, уступая свою нишу более предприимчивым конкурентам, это касается и торгового обслуживания на селе. Если в цифрах, то розничный товарооборот с 2014 года сократился более чем на 30%. За последние 5 лет практически вдвое сократился удельный вес потребкооперации в розничном товарообороте страны", - сообщил заместитель председателя Госконтроля РБ Дмитрий Баско перед заседанием коллегии КГК по результатам проверки организаций потребкооперации, передает БелТА.

«В отрасли существует достаточно много негативных тенденций и недостатков, имеют место факты нарушений требований законодательства, бесхозяйственности, коррупционных проявлений и, как следствие, невыполнение ключевых показателей и отдельных поручений главы государства", - сказал Баско.

Причинами такого состояния дел в потребкооперации зампредседателя КГК назвал убыточность организаций и их закредитованность.

"Четверть выручки уходит на погашение кредитов. Также, на мой взгляд, в отрасли существует определенный кризис предприимчивости: не используются прогрессивные методы торговли и стимулирования продаж, в дефиците принятие эффективных управленческих решений", - заключил зампред КГК.