Трампу "безразлично", повысят ли цены из-за пошлин автопроизводители

Президент США Дональд Трамп не предостерегал руководителей автомобильной промышленности от повышения цен. Об этом он заявил в интервью NBC News.

По его словам, ему "все равно", если они это сделают.

Белый дом готовился ввести новые тарифы на ряд потребительских товаров 2 апреля, и этот шаг вызвал критику со стороны международных лидеров и беспокойство относительно потенциального повышения цен для потребителей, передает Reuters.

Трамп заявил, что его постоянные тарифы на автомобили иностранного производства станут стимулом для заводов, расположенных в США, и выразил уверенность, что этот шаг приведет к увеличению продаж автомобилей американского производства.

"Я надеюсь, что они повысят цены, потому что если они это сделают, люди будут покупать автомобили американского производства", - сказал Трамп.

Он подчеркнул, что будет рассматривать возможность переговоров по тарифам, "если люди будут готовы дать нам что-то очень ценное".