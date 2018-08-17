Розница в Беларуси выросла на 9,6% за 7 мес. 2018 года

Розничный товарооборот в Беларуси за январь-июль 2018 года составил 24,8 млрд. рублей и вырос на 9,6% в сопоставимых ценах по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения за отчетный период достиг 12,3 рубля против 11 рублей за семимесячный период 2017 года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 89% розничного товарооборота республики, составил 22,1 млрд. рублей и вырос на 11,9% в сопоставимых ценах.

За январь-июль 2018 г. оптовый товарооборот составил 51,9 млрд. рублей, и вырос на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Товарооборот общественного питания за 7 месяцев 2018 года составил 1,3 млрд. рублей и вырос на 12,7% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода прошлого года.