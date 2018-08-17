Последнее обновление: 17.08.2018 18:52

Розница в Беларуси выросла на 9,6% за 7 мес. 2018 года

Розничный товарооборот в Беларуси за январь-июль 2018 года составил 24,8 млрд. рублей и вырос на 9,6% в сопоставимых ценах по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения за отчетный период достиг 12,3 рубля против 11 рублей за семимесячный период 2017 года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 89% розничного товарооборота республики, составил 22,1 млрд. рублей и вырос на 11,9% в сопоставимых ценах.

За январь-июль 2018 г. оптовый товарооборот составил 51,9 млрд. рублей, и вырос на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Товарооборот общественного питания за 7 месяцев 2018 года составил 1,3 млрд. рублей и вырос на 12,7% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода прошлого года.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Июль 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Август 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование