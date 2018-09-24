Лукашенко готовится к разгону Белкоопсоюза

Лукашенко дал понять, что по итогам текущего года может принять решение о передаче функций Белкоопсоюза (условно) частному бизнесу.

"Мною принято решение подготовиться по итогам этого года и в феврале провести серьезное совещание на самом высоком уровне по ситуации в потребительской кооперации», - заявил сегодня Лукашенко во время рабочей встречи с главой Белкоопсоюза Валерием Ивановым

«Во-первых, надо встряхнуть всю систему. Я не настолько погружен в вашу работу, чтобы давать оценки. Но Комитет госконтроля, другие посмотрели, что творится у нас в потребительской кооперации. И информация больше негативного плана, нежели положительного. У меня нет оснований не доверять тем, кто проверял это, специалисты были. Не хочу слишком преувеличивать информацию, ее объективность и точность особенно. К этому вопросу еще вернемся. Та проверка, которую прошла потребкооперация, будет основой для того, чтобы по итогам года, изучив работу потребительской кооперации, раз и навсегда определиться с ее местом и ролью в современных условиях", - уточнил он .

"Мы все время, с точки зрения потребкооперации, воюем за место под солнцем, в то время как наступают частные торговые организации: "Евроопт", "Корона" и прочие (их же сейчас много - хороших организаций этих, частных, мобильных), которые уже идут на твое поле деятельности. Они уже идут в деревню, раньше не очень-то стремились. Все хотели в города, где побольше населения. Сегодня они уже пошли и в деревню, тем более я поручал Топузидису (Tobaco Invest и Корона), чтобы на примере Шкловского района, который я хорошо знаю, сделал эту систему. Пройдет время, ты мне скажешь, как он делает сейчас, посмотрим, как он сделал, и, может, это будет неплохой вариант, который надо будет потребкооперации повторить в других районах", - продолжил Лукашенко.