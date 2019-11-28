В Беларуси с 2021 года запрещается использование пластиковой посуды в общепите

В Беларуси с 1 января 2021 года устанавливается запрет на использование и продажу в объектах общественного питания одноразовой пластиковой посуды.

Соответствующее постановление Совмина РБ №797 от 27 ноября 2019 года вносит изменения в Правила продажи отдельных видов товаров и осуществления общественного питания.

«Требования документа направлены на сокращение использования в объектах общественного питания одноразовой пластиковой посуды: изделий и предметов, предназначенных для сервировки стола, приёма и хранения продукции общественного питания и пищевых продуктов, которые по своему функциональному назначению не предназначены для повторного использования в течение их срока службы (срока годности)», - говорится в комментарии МАРТ РБ.

Перечень одноразовой пластиковой посуды, которую будет запрещено использовать в общепите, будет утвержден МАРТ в трехмесячный срок со дня официального опубликования постановления.