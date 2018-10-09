Последнее обновление: 09.10.2018 14:49

МАРТ РБ предлагает запретить онлайн торговлю б/у одеждой

В Беларуси для юрлиц и ИП могут запретить онлайн-торговлю подержанными вещами, сообщили корреспонденту БЕЛТА в

Министерство антимонопольного регулирования и торговли РБ подготовило проект постановления Совмина, предусматривающего запрет на онлайн торговлю подержанной одеждой и обувью.

В случае принятия документ запрет коснется только юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

По мнению МАРТ, при реализации б/у одежды через интернет-магазины у покупателей нет возможности в полном объеме получить информацию об их состоянии и имеющихся недостатках по фотографиям или описаниям на сайте. При этом бывшие в употреблении товары обмену и возврату не подлежат.

Запрет не коснется физических лиц.

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